Трамп и Макрон после "недоразумения" провели конструктивную встречу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон провели "очень конструктивную" двустороннюю встречу в субботу. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на слова чиновника в Елисейских Полях, передает УНН.
Оба лидера встретились лишь через несколько часов после того, как Трамп раскритиковал в соцсети Twitter предложение Макрона создать европейскую армию для укрепления военной мощи Европы и уменьшения своей зависимости от Соединенных Штатов.
Источник сообщил изданию, что имело место “непонимание”, и Трамп, который написал в соцсети, что комментарии Макрона были “очень оскорбительными”, сказал Макрону во время встречи: “Я думаю, мы гораздо ближе, чем кажется”.
Как ранее информировал УНН, Дональд Трамп назвал оскорбительными слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Евросоюз должен иметь свою армию, чтобы защищаться от других стран, в том числе от Соединенных Штатов.
Ранее Макрон озвучил идею создания общеевропейской армии. По его мнению, это уменьшит зависимость Европы от США.
“Мы должны защищать себя от Китая, России и даже США”, — сказал он 6 ноября в эфире Europe 1, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Напомним, 10 ноября президент США во главе официальной делегации прибыл в Париж, где он примет участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
LIVE | Avec Donald Trump, Président des États-Unis. https://t.co/uQs43RRum0— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10 ноября 2018