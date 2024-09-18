Трамп анонсував зустріч з прем'єром Індії Моді наступного тижня
Київ • УНН
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про майбутню зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Зустріч відбудеться наступного тижня, але деталі щодо місця проведення не уточнюються.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що наступного тижня зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Про майбутню зустріч Трамп оголосив під час передвиборчого заходу у Флінті, штат Мічиган, де обговорював питання торгівлі США з Індією. Деталі щодо місця проведення зустрічі Трамп не уточнив.
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