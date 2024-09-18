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Трамп анонсував зустріч з прем'єром Індії Моді наступного тижня

Трамп анонсував зустріч з прем'єром Індії Моді наступного тижня

Київ • УНН

 • 105008 перегляди

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про майбутню зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Зустріч відбудеться наступного тижня, але деталі щодо місця проведення не уточнюються.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що наступного тижня зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це пише Reuters, передає УНН

Деталі

Про майбутню зустріч Трамп оголосив під час передвиборчого заходу у Флінті, штат Мічиган, де обговорював питання торгівлі США з Індією. Деталі щодо місця проведення зустрічі Трамп не уточнив.

Новий раунд взаємодії: Китай і США обговорюють проведення переговорів28.08.24, 19:59 • 14846 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
reutersReuters
donald-trampДональд Трамп
indiiaІндія
narendra-modiНарендра Моді
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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