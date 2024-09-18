Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о предстоящей встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Встреча состоится на следующей неделе, но детали относительно места проведения не уточняются.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
О предстоящей встрече Трамп объявил во время предвыборного мероприятия во Флинте, штат Мичиган, где обсуждал вопрос торговли США с Индией. Детали относительно места проведения встречи Трамп не уточнил.
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