Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

О предстоящей встрече Трамп объявил во время предвыборного мероприятия во Флинте, штат Мичиган, где обсуждал вопрос торговли США с Индией. Детали относительно места проведения встречи Трамп не уточнил.

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