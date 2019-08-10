Торнадо пройшовся центром Амстердама

Відео з зображенням природного явища поділилися багато користувачів соціальних мереж. Швидкість вітру, ймовірно, сягала не вище 100 кілометрів на годину, пишуть місцеві ЗМІ.

За даними рятувальних служб, від жителів міста надійшло кілька повыдомлень про збитки, завдані тайфуном, в тому числі про пошкодження човна, знесення черепиці та повалены дерева.

Як повідомляв УНН, напередодні супертайфун "Лекіма" обрушився на східне узбережжя Китаю.

INTEMPÉRIES: Nouvelle #tornade observée en Europe ce soir, cette fois ci dans le centre-ville d ' #Amsterdam . pic.twitter.com/eE9C6NahfZ