Тютюн для кальянів на більше ніж мільйон гривень: жителю Київщини повідомили про підозру у незаконній торгівлі
Київ • УНН
Тютюн для кальянів на більше ніж мільйон гривень: жителю Київщини повідомили про підозру у незаконній торгівлі.
Житель Київської області налагодив схему продажу контрафактного тютюну для кальянів. Під час обшуків у місцях зберігання товар вилучили, а самому чоловіку оголосили про підозру. Про це повідомляє Бюро економічно безпеки, пише УНН.
Зазначається, що тютюнові вироби без акцизних марок продавалися через пункти роздрібної торгівлі у Броварському районі.
"Детективи Бюро провели обшуки за місцем зберігання продукції та вилучили з незаконного обігу підакцизні товари орієнтовною вартістю понад 1 млн грн.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів)", - йдеться у повідомленні БЕБ.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу до 170 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції.
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв'ю УНН заявив, що зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету. При цьому має бути чітке розуміння того, що лише беззаперечні докази судових експертів дають можливість притягнути зловмисників, які виробляють підробки, до відповідальності.
"Саме експертиза є доказом у суді, тому це спільне завдання, як експертних установ, так і правоохоронних органів, усіх залучених державних відомств. Звісно, процеси дуже складні, далеко не всі виробники відкриті до співпраці, є й інші труднощі. В Україні є основні гравці – виробники тютюнової продукції – це великі компанії, які зацікавлені в тому, щоб і держава, і вони самі не зазнавали збитків від підробок. Адже, якщо буде менше підробок, – виробник продасть більше своєї легальної продукції, отримає більший прибуток і, відповідно, більше податків надійде в державний бюджет", - зазначив Рувін.
Своєю чергою експерти КНДІСЕ зазначають, що з початку повномасштабного воєнного російського вторгнення кількість досліджень тютюнової продукції значно зросла, а підробки акцизних марок, на жаль, виконуються дуже тонко та майстерно.