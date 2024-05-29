Табак для кальянов на более чем миллион гривен: жителю Киевской области сообщили о подозрении в незаконной торговле
Киев • УНН
Табак для кальянов на более чем миллион гривен: жителю Киевской области сообщили о подозрении в незаконной торговле.
Житель Киевской области наладил схему продажи контрафактного табака для кальянов. В ходе обысков в местах хранения товар изъяли, а самому мужчине объявили о подозрении. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.
Отмечается, что табачные изделия без акцизных марок продавались через пункты розничной торговли в Броварском районе.
"Детективы Бюро провели обыски по месту хранения продукции и изъяли из незаконного оборота подакцизные товары ориентировочной стоимостью более 1 млн грн.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров)", - говорится в сообщении БЭБ.
Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа до 170 тыс. грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленной продукции.
Дополнительно
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН заявил, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение прибылей легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет. При этом должно быть четкое понимание того, что лишь неопровержимые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников, производящих подделки, к ответственности.
"Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не несли убытки от подделок. Ведь, если будет меньше подделок - производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет", - отметил Рувин.
В свою очередь эксперты КНИИСЭ отмечают, что с начала полномасштабного военного российского вторжения количество исследований табачной продукции значительно возросло, а подделки акцизных марок, к сожалению, выполняются очень тонко и мастерски.
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