Тіло чоловіка витягли зі ставка в Дніпровському районі Києва
Київ • УНН
Водолази-рятувальники витягли тіло чоловіка зі ставка в Дніпровському районі Києва після отримання повідомлення про трагічну подію.
У Києві водолази-рятувальники витягли тіло чоловіка із ставка в Дніпровському районі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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У місті Київ вчора, 22 червня, о 19:14 до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України надійшло повідомлення про трагічну подію у Дніпровському районі. Водолази-рятувальники виїхали на виклик щодо виявлення тіла людини у ставку.
На місці події, на відстані 15 м від берега та на глибині 2 метрів, водолази виявили тіло чоловіка. Вони успішно витягли його з води за допомогою спеціального обладнання та доставили до берега. Тіло було передане службі "103" для подальших заходів.
За інформацією ДСНС, на місце пригоди виїхали три рятувальники і одна одиниця техніки. Правоохоронні органи вже розпочали розслідування, щоб встановити обставини цього трагічного випадку.
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