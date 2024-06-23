В Киеве водолазы-спасатели извлекли тело мужчины из пруда в Днепровском районе. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В городе Киев вчера, 22 июня, в 19:14 в Оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины поступило сообщение о трагическом событии в Днепровском районе. Водолазы-спасатели выехали на вызов по выявлению тела человека в пруду.

На месте происшествия, на расстоянии 15 м от берега и на глубине 2 метров, водолазы обнаружили тело мужчины. Они успешно вытащили его из воды с помощью специального оборудования и доставили к берегу. Тело было передано службе " 103 " для дальнейших мероприятий.

По информации ГСЧС, на место происшествия выехали три спасателя и одна единица техники. Правоохранительные органы уже начали расследование, чтобы установить обстоятельства этого трагического случая.

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