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Тиха прогулянка на першій швидкості: Зеленський прокоментував 100 днів свого президенства

Київ • УНН

 • 8238 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Минуло 100 днів моєї президентської каденції. Цей період можна назвати тихою прогулянкою в сутінках з виключеними фарами та на першій швидкості. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.

“Нещодавно, минуло 100 днів моєї президентської каденції. Було багато дійсно різних оцінок, але повірте — найкритичнішу оцінку я даю собі сам. Цей період можна назвати тихою прогулянкою в сутінках з виключеними фарами та на першій швидкості”, — зазначив Президент.

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Після цього він висловив упевненість, що країна нарешті зможе увімкнути “п’яту швидкість”.

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