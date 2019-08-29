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Зеленський назвав виклики та завдання, які стоять перед новою ВР

Зеленський назвав виклики та завдання, які стоять перед новою ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав низку викликів і завдань, які стоять перед Верховною Радою України. Про це він сьогодні заявив на урочистому засідання ВРУ, передає кореспондент УНН.

"Перед вами цілий ряд викликів і завдань - це і впровадження народовладдя, і довгоочікуване зняття депутатської недоторканості, і закон про імпічмент, це дієва реформа правоохоронних органів та судової системи, продовження реформ децентралізації та євроінтеграції. Це лібералізація економіки, створення потужного інвестиційного магніту для залучення іноземних інвестицій, побудова цифрової держави в смартфоні", - сказав Зеленський.

За його словами, завданнями для ВРУ є подолання рейдерства, подолання монополії, контрабанди. А також здобуття реальної енергетичної незалежності, енергоефективності та розв'язання проблем із тарифами.

"І найголовніше – зміцнення національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Російською Федерацією Криму. Усього цього очікує наше суспільство і все це нам з вами належить зробити", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, народним депутатам Верховної Ради 9 скликання до вступу на посаду подарували примірники Конституції України.

Українські Національні Новини

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