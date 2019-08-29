Зеленский назвал вызовы и задачи, стоящие перед новой ВР

"Перед вами целый ряд вызовов и задач - это и внедрение народовластия, и долгожданное снятие депутатской неприкосновенности, и закон об импичменте, это действенная реформа правоохранительных органов и судебной системы, продолжение реформ децентрализации и евроинтеграции. Это либерализация экономики, создание мощного инвестиционного магнита для привлечения иностранных инвестиций, построение цифровой государства в смартфоне", - сказал Зеленский.

По его словам, задачами для ВРУ является преодоление рейдерства, преодоление монополии, контрабанды. А также получение реальной энергетической независимости, энергоэффективности и решение проблем с тарифами.

"И самое главное - укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма. Всего этого ожидает наше общество и все это нам с вами предстоит сделать", - сказал Зеленский.

Напомним, народным депутатам Верховной Рады 9 созыва до вступления в должность подарили экземпляры Конституции Украины.