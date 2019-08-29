Нардепам до вступу на посаду подарували примірники Конституції України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Народним депутатам Верховної Ради 9 скликання подарували примірники Конституції України, повідомляє УНН.
Так, окрім посвідчень нардепів та значків, парламентарі на урочистому засіданні ВР отримали примірники Конституції.
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Як повідомляв УНН, сьогодні відбулося урочисте засідання Верховної Ради. Народні депутати склали присягу та отримали постійні посвідчення народного депутата.
Далі почалося робоче засідання парламенту. Порядок денний першого робочого засідання першої сесії ВР містить 27 пунктів, серед яких складання повноважень чинного Кабміну Володимира Гройсмана та призначення складу нового уряду.