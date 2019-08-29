Тихая прогулка на первой скорости: Зеленский прокомментировал 100 дней своего президентства

"Недавно, прошло 100 дней моей президентской каденции. Было много действительно различных оценок, но поверьте - наиболее критическую оценку я даю себе сам. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости", - отметил Президент.

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После этого он выразил уверенность, что страна наконец сможет включить "пятую скорость".

Ранее Зеленский назвал вызовы и задачи, стоящие перед новой ВР.