Tesla почала продавати алкоголь після жарту Ілона Маска

Раніше в 2018 році Ілон Маск написав в своєму Twitter-акаунті першоквітневий жарт про те, що Tesla збанкрутувала, а її засновник Ілон Маск виявлений п'яним біля свого електромобіля Model 3 в оточенні порожніх пляшок від "Teslaquila" ("Теслакіла").

У 2020 році компанія випустила невелику серію преміального алкогольного напою під назвою Tesla Tequila. Її будуть розливати в спеціальні скляні пляшки в формі блискавки, а вартість однієї такої пляшки складе 250 доларів. Для жителів України ця покупка на офіційному сайті виробника поки не доступна.

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До слова, в Україні особливою популярністю користується саме алкоголь вітчизняного виробництва. Експерти впевнені, що причина у високій якості, великій різноманітності смаків і помірній ціні на алкоринку України. А до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю, як повідомляв УНН раніше, входять лікеро-горілчані компанії "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").