Tesla начала продавать алкоголь после шутки Илона Маска

Ранее в 2018 году Маск написал в своем Twitter-аккаунте первоапрельскую шутку о том, что Tesla обанкротилась, а ее основатель Маск обнаружен пьяным возле своего электромобиля Model 3 в окружении пустых бутылок от "Teslaquila" ("Теслакила").

В 2020 году компания выпустила небольшую серию премиального алкогольного напитка под названием Tesla Tequila. Ее будут разливать в специальные стеклянные бутылки в форме молнии, а стоимость одной такой бутылки составит 250 долларов. Для жителей Украины эта покупка на официальном сайте производителя пока не доступна.

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К слову, в Украине особой популярностью пользуется именно алкоголь отечественного производства. Эксперты уверены, что причина в высоком качестве, большом разнообразии вкусов и умеренной цене на алкорынке Украины. А в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя, как сообщал УНН ранее, входят ликероводочные компании "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").