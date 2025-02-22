Терористи просунулися біля Бурлацького та Улаклах - DeepState
Київ • УНН
DeepState, ворожі війська просунулися в районі Бурлацького та Улаклах.
Ситуація на фронті в районі Бурлацького та Улаклів зазнала змін. Про це DeepState, передає УНН.
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Окупанти продовжують наступальні дії, у результаті чого просунулися неподалік Бурлацького та в Улаклах.
Нагадаємо
З початку доби противник завдав одного ракетного та 43 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет та 53 КАБ, 1128 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
DeepState: окупанти просунулися одразу в шести населених пунктах на сході України16.02.25, 05:24 • 80294 перегляди