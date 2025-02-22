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05:23 • 26320 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125291 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184297 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148618 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139832 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117840 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108301 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143597 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Терористи просунулися біля Бурлацького та Улаклах - DeepState

Терористи просунулися біля Бурлацького та Улаклах - DeepState

Київ • УНН

 • 45322 перегляди

DeepState, ворожі війська просунулися в районі Бурлацького та Улаклах.

Ситуація на фронті в районі Бурлацького та Улаклів зазнала змін. Про це DeepState, передає УНН.

Деталі

Окупанти продовжують наступальні дії, у результаті чого просунулися неподалік Бурлацького та в Улаклах.

Нагадаємо

З початку доби противник завдав одного ракетного та 43 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет та 53 КАБ, 1128 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння. 

DeepState: окупанти просунулися одразу в шести населених пунктах на сході України16.02.25, 05:24 • 80294 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України

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