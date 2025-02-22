Террористы продвинулись возле Бурлацкого и Улаклах - DeepState
Киев • УНН
DeepState, вражеские войска продвинулись в районе Бурлацкого и Улаклах.
Ситуация на фронте в районе Бурлацкого и Улаклов претерпела изменения. Об этом DeepState, передает УНН.
Детали
Оккупанты продолжают наступательные действия, в результате чего продвинулись неподалеку Бурлацкого и в Улаклах.
Напомним
С начала суток противник нанес один ракетный и 43 авиационных ударов с применением двух ракет и 53 КАБ, 1128 ударов дронами-камикадзе и совершил более четырех тысяч обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
DeepState: оккупанты продвинулись сразу в шести населенных пунктах на востоке Украины16.02.25, 05:24 • 79996 просмотров