Теракт біля Палацу спорту у Харкові: вирок суду анонсують на 28 грудня

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Фрунзенському районному суді Харкова завершилися дебати у справі про вибух на мирній ході біля Палацу спорту, що стався 22 лютого 2015 року який забрав життя чотирьох людей. Оголошення вироку анонсували на 28 грудня, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Сторона обвинувачення клопотала про довічне ув’язнення для обвинувачених Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова, але водночас просила змінити їм запобіжний захід із арешту на особисте зобов’язання, пояснивши це включення згаданих осіб до списків на обмін утримуваними особами”, — йдеться у повідомленні видання.

Інформації про те, чи підтримав суд згадане клопотання, немає.

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Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. Унаслідок теракту на місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих — школяр Данило Дідик.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у вчиненні теракту затримали трьох жителів Харківщини — Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Усім трьом оголосили про підозру за статтями “терористичний акт”, “незаконне поводження зі зброєю”.

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22 квітня 2015 року обвинувальний акт доправили до Фрунзенського районного суду Харкова. Обвинувачені своєї провини не визнали.

Через два роки, у лютому 2017-го, прокурор області Юрій Данильченко заявив, що обвинувачені у скоєнні теракту та їхній захист затягують процес розгляду справи, хоча вона, за словами прокурора, була завершена на 90 %.

У квітні 2017 року суд почав слухання у справі про теракт від самого початку, адже у колегії суддів сталася заміна.

Загалом, за даними адковата потерпілих Олега Головкова, за 4,5 роки слухання справи було зірвано або не відбувалося 170 засідань.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що обмін утримуваними особами з ОРДЛО відбудеться 29 грудня.

Раніше у Кучми підтвердили домовленості щодо обміну утримуваними до кінця року.

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