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Росія включила обвинувачених у теракті у Харкові у список на обмін – прокурор

Росія включила обвинувачених у теракті у Харкові у список на обмін – прокурор

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Російська сторона включила до списку обмінюваних осіб обвинувачених у теракті біля Палацу спорту, внаслідок якого в 2015 році загинули четверо людей. Про це під час засідання суду в Харкові повідомив прокурор Володимир Лимар, передає УНН.

Відзначимо, що йдеться про Сергія Башликова, Володимира Дворнікова і Віктора Тетюцького.

“На жаль, я мушу констатувати, що російською стороною до списку обмінюваних осіб серед інших принципово заявлені Башлаков, Дворінков та Тетюцький, обвинувачені у цих злочинах. Що ще раз підтверджує факт дій обвинувачений на розхитування ситуації в Україні”, — відзначив Лимар.

За його словами, обвинувачені заслуговують на єдине рішення суду — довічне позбавлення волі. Проте задля виконання домовленостей щодо обміну він закликав суд змінити обвинуваченим запобіжний захід.

“Прошу суд запобіжний захід щодо Дворнікова, Тетюцького, Башлакова до вступу вироку в законну силу змінити з тримання під вартою на особисте зобов’язання”, — додав прокурор.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту

Відзначимо, що потерпілі, які перебували у залі суду, також виступили проти звільнення обвинувачених.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. Унаслідок теракту на місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих — школяр Данило Дідик.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у вчиненні теракту затримали трьох жителів Харківщини — Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Усім трьом оголосили про підозру за статтями “терористичний акт”, “незаконне поводження зі зброєю”.

22 квітня 2015 року обвинувальний акт доправили до Фрунзенського районного суду Харкова. Обвинувачені своєї провини не визнали.

Через два роки, у лютому 2017-го, прокурор області Юрій Данильченко заявив, що обвинувачені у скоєнні теракту та їхній захист затягують процес розгляду справи, хоча вона, за словами прокурора, була завершена на 90 %.

У квітні 2017 року суд почав слухання у справі про теракт від самого початку, адже у колегії суддів сталася заміна.

Загалом, за даними адковата потерпілих Олега Головкова, за 4,5 роки слухання справи було зірвано або не відбувалося 170 засідань.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що обмін утримуваними особами з ОРДЛО відбудеться 29 грудня.

Раніше у Кучми підтвердили домовленості щодо обміну утримуваними до кінця року.

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