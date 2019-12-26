Россия включила обвиняемых в теракте в Харькове в список на обмен - прокурор

Отметим, что речь идет о Сергее Башлыкове, Владимире Дворникове и Викторе Тетюцком.

"К сожалению, я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц среди других принципиально заявленны Башлаков, Дворинков и Тетюцький, обвиняемые в этих преступлениях. Что еще раз подтверждает факт действий обвиняемых на расшатывание ситуации в Украине", - отметил Лымарь.

По его словам, обвиняемые заслуживают единственное решение суда - пожизненное лишение свободы. Однако для выполнения договоренностей по обмену он призвал суд изменить обвиняемым меру пресечения.

"Прошу суд меру пресечения в отношении Дворникова, Тетюцкого, Башлаков до вступления приговора в законную силу изменить с содержания под стражей на личное обязательство", - добавил прокурор.

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Отметим, что пострадавшие, которые находились в зале суда, также выступили против освобождения обвиняемых.

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта на месте погибли два человека, были ранены еще 11. Впоследствии двое раненых скончались в больнице. Среди погибших - школьник Даниил Дидык.

26 февраля 2015 года сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковской области - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем трем объявили о подозрении по статьям "террористический акт", "незаконное обращение с оружием".

22 апреля 2015 года обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.

Через два года, в феврале 2017 года, прокурор области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые в совершении теракта и защита затягивают процесс рассмотрения дела, хотя оно, по словам прокурора, было завершено на 90%.

В апреле 2017 года суд начал слушания по делу о теракте изначально, ведь в коллегии судей произошла замена.

Всего, по данным адковата пострадавших Олега Головкова, за 4,5 года слушание дела было сорвано или не происходило 170 заседаний.

Напомним, российские СМИ сообщили, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО состоится 29 декабря.

Ранее у Кучмы подтвердили договоренности по обмену удерживаемыми до конца года.