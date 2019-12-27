Теракт у Дворца спорта в Харькове: приговор суда анонсируют на 28 декабря

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Во Фрунзенском районном суде Харькова завершились прения по делу о взрыве на мирном марше возле Дворца спорта, который произошел 22 февраля 2015 года и унес жизни четырех человек. Оглашение приговора анонсировали на 28 декабря, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.