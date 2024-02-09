Теплопостачання Херсона забезпечено на 89% після російського обстрілу

Херсон після влучання в один з об'єктів інфраструктури у Херсонському районі на 89% забезпечений теплопостачанням. Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Учора було влучання в один з об'єктів інфраструктури Херсонського району… Зараз енергетики працюють, теплопостачанням на 89% забезпечений Херсон - повідомив Толоконніков.

Доповнення

Російські війська за минулу добу завдали 82 удари по Херсонській області, поцілили у тому числі по об'єктах критичної інфраструктури, відомо про двох загиблих та одну поранену людину.