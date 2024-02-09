Теплоснабжение Херсона обеспечено на 89% после российского обстрела

Херсон после попадания в один из объектов инфраструктуры в Херсонском районе на 89% обеспечен теплоснабжением. Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Вчера было попадание в один из объектов инфраструктуры Херсонского района... Сейчас энергетики работают, теплоснабжением на 89% обеспечен Херсон - сообщил Толоконников.

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Российские войска за минувшие сутки нанесли 82 удара по Херсонской области, попали в том числе по объектам критической инфраструктуры, известно о двух погибших и одном раненом человеке.