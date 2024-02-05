Тепло на початку лютого у Києві встановило рекорд
Київ • УНН
Рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря був встановлений у Києві 4 лютого, коли за даними Центральної геофізичної обсерваторії температура не опустилася нижче +4,6°C.
У Києві 4 лютого зафіксували рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.
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За даними спостережень метеостанції обсерваторії , 4 лютого мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 2,1°С рекордне значення 1936 року і сягнула +4,6°С.
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