Тепло в начале февраля в Киеве установило рекорд

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  218068 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  325523 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  320302 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  283149 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  277440 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229519 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Новости по теме

Тепло в начале февраля в Киеве установило рекорд

Рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха был установлен в Киеве 4 февраля, когда по данным Центральной геофизической обсерватории температура не опустилась ниже +4,6°C.

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Тепло в начале февраля в Киеве установило рекорд

Спикер Президента объяснил заявление Зеленского о фронте: Речь не шла о "патовой ситуации"

Спикер уточнил, что президент Зеленский не заявлял о "патовой ситуации" на фронте, как об этом сообщали некоторые СМИ.

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Спикер Президента объяснил заявление Зеленского о фронте: Речь не шла о "патовой ситуации"

Организовывал мероприятия в поддержку российского вторжения в Украину: на Харьковщине объявлено подозрение пособнику оккупантов

В Балаклее Харьковской области, местный житель сотрудничал с российскими представителями во время оккупации и организовывал массовые мероприятия в поддержку россии, и теперь ему сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами.

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Организовывал мероприятия в поддержку российского вторжения в Украину: на Харьковщине объявлено подозрение пособнику оккупантов

россияне обстреляли собор в Херсоне, ночью ударили по жилым кварталам

Российские войска обстреляли собор в центре Херсона и жилые кварталы города.

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россияне обстреляли собор в Херсоне, ночью ударили по жилым кварталам

В Карпатах намело двухметровые сугробы снега: спасатели призывают воздержаться от прогулок в горы

Спасатели предостерегают от походов в горы Украины из-за снежных заносов высотой до 2 метров и метели на горе Ивана Поп в Черногорском хребте.

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В Карпатах намело двухметровые сугробы снега: спасатели призывают воздержаться от прогулок в горы

В 13-ом пакете санкций ЕС против рф нет запретов на импорт алюминия - СМИ

Новый пакет санкций ЕС не предусматривает запрета на экспорт алюминия или других российских товаров, зато сосредотачивается на внесении сотен физических и юридических лиц рф в санкционные списки.

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В 13-ом пакете санкций ЕС против рф нет запретов на импорт алюминия - СМИ

G7 рассматривает вариант использования российских активов в качестве залога для привлечения средств для Украины - Bloomberg

G7 и ЕС обсуждают план использования более 250 миллиардов долларов замороженных активов российского центрального банка в качестве залога для финансирования послевоенного восстановления Украины.

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G7 рассматривает вариант использования российских активов в качестве залога для привлечения средств для Украины - Bloomberg

Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода ЛЭП, в Харьковской области двое госпитализированы с отравлением угарным газом

Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода линии электропередач, а два человека в Харьковской области отравились угарным газом.

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Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода ЛЭП, в Харьковской области двое госпитализированы с отравлением угарным газом

российские ДРГ постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя через Сумскую, Черниговскую и Харьковскую область - Наев

Командующий ОСУВ "Север" подчеркивает, что украинцы должны понимать - государственная граница в Сумской, Черниговской и Богодуховском районе Харьковской области - это линия боевого столкновения.

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российские ДРГ постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя через Сумскую, Черниговскую и Харьковскую область - Наев

"Роби своє": жительница Винницкой области реализовала проект по выращиванию микрогрина

Татьяна Кухар использовала грант для проекта по выращиванию микрогрина.

Общество •   •  16726 просмотра
"Роби своє": жительница Винницкой области реализовала проект по выращиванию микрогрина