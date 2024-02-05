Тепло в начале февраля в Киеве установило рекорд

В Киеве 4 февраля зафиксировали рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 4 февраля минимальная температура воздуха в Киеве превысила на 2,1°С рекордное значение 1936 года и достигла +4,6°С.

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