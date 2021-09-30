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Тепер особисто від Арахамії: надійшло друге звернення про підписні листи для зняття спікера ВР Разумкова

Тепер особисто від Арахамії: надійшло друге звернення про підписні листи для зняття спікера ВР Разумкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Надійшло друге звернення щодо підписних листів про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Цього разу від народного депутата України Давида Арахамії. Про це повідомила прессекретар Разумкова Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Або фракція „Слуга народу“ змінила свою позицію, або Голова фракції Давид Арахамія не дуже добре знається на парламентських процедурах. Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання Голови Парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення — від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно”, — повідомила Туній та опублікувала звернення.

Що було раніше

Туній повідомляла, що лист про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова був направлений головою депутатської фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією саме від імені фракції, а не за його ініціативою.

Разумков заявив у відповідь на таке звернення, що “як і обіцяв”, зволікати з процесом не буде.

Згодом Туній зазначила, що підписні листи про відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вже готові, та знаходяться в Апараті Парламенту.

Доповнення

Як повідомило УНН поінформоване джерело, народні депутати на з’їзді фракції “Слуга народу” обговорять питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Раніше джерело повідомляло, що Разумков приїде з офіційним візитом на Західну Україну, і можливо, буде присутнім на з’їзді фракції “Слуг народу” в Трускавці.

Речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук заявила, що направлення листа голові Верховної Ради Дмитру Разумкову з проханням виготовити відповідні підписні листи для його зняття було рішенням голови фракції “Слуги народу” Давида Арахамії.

Вона зазначила, що це право нардепа, передбачене законом про Регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець.

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