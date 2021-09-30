Підписні листи про відкликання Разумкова готові та знаходяться в апараті Верховної Ради

Цитата

“Підписні листи за зверненням фракції „Слуга народу“ про відкликання Голови Верховної Ради України готові та знаходяться в Апараті Верховної Ради”, — повідомила Туній.

Деталі

Вона зазначила, що ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру згідно з регламентом.

Додамо

Сам Разумков під час спілкування з журналістами повідомив, що не мав конфліктних ситуацій з фракцією “Слуга народу”. Після отримання підписного листа він мав розмову з головою фракції “Слуг народу” Давідом Арахамією, та не почув жодних претензій стосовно його роботи.



Контекст

Сьогодні голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія запросив у спікера Дмитра Разумкова підписні листи за його відставку з посади голови Верховної Ради.

Разумков заявив у відповідь на таке звернення, що “як і обіцяв”, зволікати з процесом не буде.

Як повідомило УНН поінформоване джерело, народні депутати на з’їзді фракції “Слуга народу” обговорять питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.



Раніше джерело повідомляло, що Разумков приїде з офіційним візитом на Західну Україну, і можливо, буде присутнім на з’їзді фракції “Слуг народу” в Трускавці.



Раніше речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук заявила, що направлення листа голові Верховної Ради Дмитру Разумкову з проханням виготовити відповідні підписні листи для його зняття було рішенням голови фракції “Слуги народу” Давида Арахамії.

Вона зазначила, що це право нардепа, передбачене законом про Регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець.



Проте прессекретар Дмитра Разумкова Ольга Туній спростувала заяву та наголосила, що лист про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова був направлений головою депутатської фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією саме від імені фракції, а не за його ініціативою.