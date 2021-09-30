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Подписные листы об отзыве Разумкова готовы и находятся в аппарате Верховной Рады

Подписные листы об отзыве Разумкова готовы и находятся в аппарате Верховной Рады

Киев  •  УНН

 • 16730 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Подписные листы об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова уже готовы, и находятся в Аппарате Парламента. Об этом на своем Facebook сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, передает УНН.

Цитата

“Подписные листы по обращению фракции „Слуга народа“ об отзыве Председателя Верховной Рады Украины готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады”, — сообщила Туний.

Детали

Она отметила, что инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру согласно регламенту.

Добавим

Сам Разумков во время общения с журналистами сообщил, что не имел конфликтных ситуаций с фракцией “Слуга народа”. После получения подписного листа он имел разговор с председателем фракции “Слуг народа” Давидом Арахамия, и не услышал никаких претензий относительно его работы.

Контекст

Сегодня председатель фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия подал запрос спикеру Дмитрию Разумкову на подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Разумков заявил в ответ на такое обращение, что “как и обещал”, медлить с процессом не будет.

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции “Слуга народа” обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее источник сообщал, что Разумков приедет с официальным визитом на Западную Украину, и возможно, будет присутствовать на съезде фракции “Слуг народа” в Трускавце.

Ранее пресс-секретарь фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук заявила, что направление письма председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова с просьбой изготовить соответствующие подписные листы для его снятия было решением председателя фракции “Слуги народа” Давида Арахамия.

Она отметила, что это право нардепа, предусмотренное законом о Регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник.

Однако пресс-секретарь Дмитрия Разумкова Ольга Туний опровергла заявление и подчеркнула, что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова было направлено председателем депутатской фракции “Слуга народа” Давидом Арахамией именно от имени фракции, а не по его инициативе.

Украинские Национальные Новости

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