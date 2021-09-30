Конфлікту з фракцією не було: Разумков прокоментував ініціювання відставки "слугами народу"

“В мене дійсно не має конфлікту. Якщо його хочуть створити — це інше питання. Хотілося б зрозуміти всіх суб’єктів цього конфлікту, тому що в мене не було конфліктних ситуацій з фракцією”, — заявив Разумков.

Деталі

Разумков зазначив, що буде публічне відстоювати свою позицію, та зможе відповісти на кожне запитання, якщо вони виникнуть.

Спікер також зазначив, що після отримання листа мав розмову з головою фракції “Слуга народу” Давідом Арахамією, та не почув жодних претензій стосовно його роботи. Він припустив, що голова фракції міг “виконати чиюсь задачу”.

“Претензій не почув. Лист прийшов від фракції, підписаний головою фракції, тому я думаю, що було засідання, але якесь таємне, тому що не всі члени фракції про це знають. Мені багато народних депутатів телефонували, і казали, що за таке рішення не голосували, і не приймали рішення на фракції для того, щоб уповноважувати голову звертатися до мене із підписними листами”, — додав він.

Додамо

Сьогодні голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія запросив у спікера Дмитра Разумкова підписні листи за його відставку з посади голови Верховної Ради.

Разумков заявив у відповідь на таке звернення, що “як і обіцяв”, зволікати з процесом не буде.

Як повідомило УНН поінформоване джерело, народні депутати на з’їзді фракції “Слуга народу” обговорять питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.



З’їзд фракції “Слуга народу” пройде з 1 по 3 жовтня Трускавці за участю Президента України Володимира Зеленського.

Раніше джерело УНН повідомляло, що Разумков приїде з офіційним візитом на Західну Україну, і можливо, буде присутнім на з’їзді фракції “Слуг народу” в Трускавці.