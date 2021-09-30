Конфликта с фракцией не было: Разумков прокомментировал инициирование отставки "слугами народа"

КИЕВ. 30 сентября. УНН. У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова не было конфликтных ситуаций с фракцией “Слуга народа”. После получения подписного листа он имел разговор с председателем фракции “Слуг народа” Давидом Арахамией, и не услышал никаких претензий относительно его работы. Об этом Разумков сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.