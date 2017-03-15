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Тенісистка Е.Світоліна вибула з турніру "BNP Paribas Open"

Тенісистка Е.Світоліна вибула з турніру "BNP Paribas Open"

Київ • УНН

 • 10782 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти в чвертьфінал турніру WTA Premier Mandatory "BNP Paribas Open", що проходить в Індіан-Веллс (США), передає УНН з посиланням на сайт wtatennis.

У матчі четвертого раунду наша співвітчизниця, посіяна під 10 номером, за 1 годину та 53 хвилини поступилася сьомій ракетці турніру іспанці Гарбіньє Мугурусі – 6:7 (5), 6:1, 0:6.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: К.Бондаренко перемогла Е.Світоліну у турнірі в Індіан-Веллс

У першому сеті українка поступалася на старті 0:3, однак зробила брейк при рахунку 3:5, коли іспанка подавала на сет. Окрім того Е.Світоліна вдруге відзначилася брейком проте не змогла сама подати на сет при результаті 6:5.

"Сьогодні був присутній момент психологічної напруги. Коли я прокинулася вранці, то відчувала себе втомленою і мені потрібно було перемогти цю втому. Були перепади в грі, але мені необхідно було і це перебороти. У мене було відчуття, що я роблю правильні речі на корті, а по ходу матчу у мене з'являлися шанси", - заявила перший номер жіночого тенісу України.

Варто відзначити, що до цього Е.Світоліна мала серію із 15 поспіль перемог.

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