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Теннисистка Э.Свитолина выбыла из турнира "BNP Paribas Open"

Теннисистка Э.Свитолина выбыла из турнира "BNP Paribas Open"

Киев • УНН

 • 10773 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA Premier Mandatory "BNP Paribas Open", который проходит в Индиан-Уэллс (США), передает УНН со ссылкой на сайт wtatennis.

В матче четвертого раунда наша соотечественница, посеянная под 10 номером, за 1 час и 53 минуты уступила седьмой ракетке турнира испанке Гарбинье Мугуруси - 6: 7 (5), 6: 1, 0: 6.

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В первом сете украинка уступала на старте 0: 3, однако сделала брейк при счете 3: 5, когда испанка подавала на сет. Кроме того Э.Свитолина второй раз отметилась брейком однако не смогла сама подать на сет при результате 6: 5.

"Сегодня присутствовал момент психологического напряжения. Когда я проснулась утром, то чувствовала себя усталой и мне нужно было победить эту усталость. Были перепады в игре, но мне необходимо было и это преодолеть. У меня было ощущение, что я делаю правильные вещи на корте , а по ходу матча у меня появлялись шансы ", - заявила первый номер женского тенниса Украины.

Стоит отметить, что до этого  Э.Свитолина имела серию из 15 подряд побед.

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