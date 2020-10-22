Темрява у столичному парку: кияни звинуватили Кличка у нехтуванні їх безпекою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Жителі Києва вимагають від КМДА відновити освітлення парку імені Марії Заньковецької. Про це йдеться в петиції на сайті мерії, передає УНН.
Жителі міста констатували, що парк ім. Марії Заньковецької знаходиться без освітлення вже більше року.
"Як для парку, який знаходиться у центрі міста - це є неприпустимим явищем, адже зовнішнє освітлення являє собою важливу складову безпечного та комфортного перебування людини в темні часи доби на вулицях міст. Самі ліхтарі у парку знаходяться у занедбаному стані, розбиті та пошкоджені. Тобто можна констатувати, що місцеві комунальні служби свідомо уникають вирішення цієї проблеми вже протягом довгого періоду", - йдеться петиції.
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Відсутність вуличного освітлення в окремих частинах міста негативно впливає на рівень безпеки та рівень комфортності життя громадян, які повертаються у вечірній та нічний час до своїх домівок, кажуть кияни.
"При відсутності вуличного освітлення збільшуються випадки травматизму. Проблема загострюється під час зимового періоду, коли на пішохідних доріжках ожеледиця, що призводить до травмування пішоходів.
Саме відсутністю вуличного освітлення пояснюється наявність правопорушень на території міста в темну частину доби", - йдеться у документі.
Тож, кияни вимагають від мерії міста провести повну заміну існуючих світильників на нові, та встановити відсутні світильники.
Крім того, кияни наголошують на необхідності реконструювати систему управління освітленням шляхом встановлення нових шаф. Петиція зареєстрована 5 жовтня.
Нагадаємо, активісти вимагали під КМДА притягнути Кличка до відповідальності за скупку голосів напередодні виборів.