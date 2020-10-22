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Активісти вимагали під КМДА притягнути Кличка до відповідальності за скупку голосів

Активісти вимагали під КМДА притягнути Кличка до відповідальності за скупку голосів

Київ • УНН

 • 8105 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Активісти організації "Стоп Корупції" митінгували під стінами Київської міської державної адміністрації з вимогами до мера столиці Віталія Кличка та його партії УДАР припинити скуповувати голоси виборців та наполягали притягнути мера та усіх причетних до відповідальності. Про це пише delo.ua, передає УНН.

Мітингувальники вишикувалися з плакатами із надписами: "Вимагаємо зупинити оперативну злочинну групу з підкупу виборців!", "Кличко, зупини масову скупку голосів!", "Кличка та УДАР до відповідальності за підкуп виборців!", "Кличка за грати за зв’язки та схеми зі "смотрящими", "Місцеві вибори 2020! Кличко — Стоп підкуп виборців!"

"Партія мера Віталія Кличка "УДАР" купує голоси виборців за 300 гривень. І це не пусті балачки. У мережі з’явилися записи прихованої камери з доказами цього факту. УДАРівці збудували сітку для Кличка з підкупу киян. Таким чином, намагаються пролізти до Київради, щоб ще 6 років обкрадати нас", — говорять активісти.

За словами участників мітингу, на раніше опублікованому відео у мережі видно, що у кандидата в Київраду від партії Кличка Михайла Терентьєва чітко відпрацьована схема підкупу виборців.

"Він та його помічник Ігор Федоренко на записах розкрили подробиці схеми підкупу та виплати коштів після підрахунку голосів. Говорили фахово. Очевидно, ці люди займаються побудовою сіток з купівлі голосів далеко не перший раз. І тепер стає зрозумілим те, що Кличко та його команда йдуть, щоб далі грабувати Київ, грабувати кожного із нас. Щоб потім за ці гроші знов спробувати купити нас на наступних виборах", — зазначив один з мітингувальників.

Люди нагадали, що за 6 років Кличко не побудував жодної станції метро, жодного паркінгу. За їхніми словами, мер не хоче вирішувати транспортні проблеми киян і навіть чути про затори.

"За 6 років він не побудував жодної нової лікарні. Він тільки розкрадав наші кошти з бюджету. Кияни! Не ведіться на гарні лозунги та показуху Кличка — все це лише задля того, щоб і надалі вас грабувати. Приходьте 25 жовтня на дільниці та обирайте майбутнє без підкупів, дерибану бюджету та без знищення міста!" — закликали активісти.

Нагадаємо, раніше нардеп Гео Лерос звинуватив партію Віталія Кличко УДАР у підкупі виборців. Він оприлюднив відео, зняте прихованою камерою, де, згідно з коментарями нардепа, люди Терентьєва скупають голоси киян за 300 гривень.

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