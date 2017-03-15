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Телерадіотелекомунікаційну вежу на Чонгарі відкриють у п'ятницю

Телерадіотелекомунікаційну вежу на Чонгарі відкриють у п'ятницю

Київ • УНН

 • 8884 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 15 березня. УНН. У п’ятницю відкриють телерадіотелекомунікаційну вежу на Чонгарі. Про це УНН повідомили у прес-службі Херсонської ОДА.

“17 березня відбудеться робоча поїздка міністра інформаційної політики України Юрія Стеця, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша, голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка та голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва до Генічеського району” — йдеться у повідомленні.

В рамках поїздки відбудеться відкриття телекомунікаційної вежі у селі Чонгар, яка забезпечить трансляцію українських мовників у південних районах області та АР Крим до її південного узбережжя.

Після цього делегація відвідає КПВВ “Чонгар”, де огляне прилеглі території, “сервісну зону” та КПВВ спільно з представниками прикордонної і митної служб.

Нагадаємо, наприикінці лютого на телевежі в Чонгарі розпочали тестове налаштування обладнання.

Українські Національні Новини

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