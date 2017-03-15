Телерадиокоммуникационную башню на Чонгаре откроют в пятницу

"17 марта состоится рабочая поездка министра информационной политики Украины Юрия Стеця, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко и председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева в Генический район" - говорится в сообщении.

В рамках поездки состоится открытие телекоммуникационной башни в селе Чонгар, которая обеспечит трансляцию украинских вещателей в южных районах области и АР Крым до ее южного побережья.

После этого делегация посетит КПВВ "Чонгар", где осмотрит прилегающие территории, "сервисную зону" и КПВВ совместно с представителями пограничной и таможенной служб.

Напомним, в конце февраля на телебашне в Чонгаре начали тестовую настройку оборудования .