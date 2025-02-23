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05:23 • 26227 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125275 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184285 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148608 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139822 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117832 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108297 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143589 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Технічні проблеми в Резерв+: оновлення документів тимчасово недоступні

Технічні проблеми в Резерв+: оновлення документів тимчасово недоступні

Київ • УНН

 • 21775 перегляди

У додатку Резерв+ виникли тимчасові технічні проблеми через нестабільне підключення до системи Трембіта. Видані раніше документи залишаються дійсними, а користувачам рекомендують зберегти PDF-версії е-квитків.

У Резерв+ наразі виникли тимчасові технічні труднощі, пов'язані з нестабільним підключенням до системи Трембіта, що забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, це може впливати на оновлення даних у застосунку.

Зазначено, що документи, які вже були видані, залишаються в силі. Користувачам рекомендується зберегти PDF-версії електронного військового квитка на своїх мобільних пристроях.

Технічні спеціалісти активно працюють над вирішенням проблеми, і найближчим часом робота сервісу буде відновлена.

"Резерв+" оновився: тепер можна швидко податися на "Контракт 18-24" через додаток12.02.25, 11:05 • 26425 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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