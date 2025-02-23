Технічні проблеми в Резерв+: оновлення документів тимчасово недоступні
Київ • УНН
У додатку Резерв+ виникли тимчасові технічні проблеми через нестабільне підключення до системи Трембіта. Видані раніше документи залишаються дійсними, а користувачам рекомендують зберегти PDF-версії е-квитків.
У Резерв+ наразі виникли тимчасові технічні труднощі, пов'язані з нестабільним підключенням до системи Трембіта, що забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією, це може впливати на оновлення даних у застосунку.
Зазначено, що документи, які вже були видані, залишаються в силі. Користувачам рекомендується зберегти PDF-версії електронного військового квитка на своїх мобільних пристроях.
Технічні спеціалісти активно працюють над вирішенням проблеми, і найближчим часом робота сервісу буде відновлена.
"Резерв+" оновився: тепер можна швидко податися на "Контракт 18-24" через додаток12.02.25, 11:05 • 26425 переглядiв