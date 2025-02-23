Технічні проблеми в Резерв+: оновлення документів тимчасово недоступні

У Резерв+ наразі виникли тимчасові технічні труднощі, пов'язані з нестабільним підключенням до системи Трембіта, що забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, це може впливати на оновлення даних у застосунку.

Зазначено, що документи, які вже були видані, залишаються в силі. Користувачам рекомендується зберегти PDF-версії електронного військового квитка на своїх мобільних пристроях.

Технічні спеціалісти активно працюють над вирішенням проблеми, і найближчим часом робота сервісу буде відновлена.

"Резерв+" оновився: тепер можна швидко податися на "Контракт 18-24" через додаток