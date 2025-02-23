Технические проблемы в Резерв+: обновления документов временно недоступны

В Резерв+ сейчас возникли временные технические трудности, связанные с нестабильным подключением к системе Трембита, что обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Согласно информации, это может влиять на обновление данных в приложении.

Указано, что документы, которые уже были выданы, остаются в силе. Пользователям рекомендуется сохранить PDF-версии электронного военного билета на своих мобильных устройствах.

Технические специалисты активно работают над решением проблемы, и в ближайшее время работа сервиса будет восстановлена.

"Резерв+" обновился: теперь можно быстро податься на "Контракт 18-24" через приложение