Технические проблемы в Резерв+: обновления документов временно недоступны
Киев • УНН
В приложении Резерв+ возникли временные технические проблемы из-за нестабильного подключения к системе Трембита. Выданные ранее документы остаются действительными, а пользователям рекомендуют сохранить PDF-версии е-билетов.
В Резерв+ сейчас возникли временные технические трудности, связанные с нестабильным подключением к системе Трембита, что обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Согласно информации, это может влиять на обновление данных в приложении.
Указано, что документы, которые уже были выданы, остаются в силе. Пользователям рекомендуется сохранить PDF-версии электронного военного билета на своих мобильных устройствах.
Технические специалисты активно работают над решением проблемы, и в ближайшее время работа сервиса будет восстановлена.
"Резерв+" обновился: теперь можно быстро податься на "Контракт 18-24" через приложение12.02.25, 11:05 • 26365 просмотров