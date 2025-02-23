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Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться
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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

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В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Технические проблемы в Резерв+: обновления документов временно недоступны

Технические проблемы в Резерв+: обновления документов временно недоступны

Киев  •  УНН

 • 2718 просмотра

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В приложении Резерв+ возникли временные технические проблемы из-за нестабильного подключения к системе Трембита. Выданные ранее документы остаются действительными, а пользователям рекомендуют сохранить PDF-версии е-билетов.

В Резерв+ сейчас возникли временные технические трудности, связанные с нестабильным подключением к системе Трембита, что обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Согласно информации, это может влиять на обновление данных в приложении.

Указано, что документы, которые уже были выданы, остаются в силе. Пользователям рекомендуется сохранить PDF-версии электронного военного билета на своих мобильных устройствах.

Технические специалисты активно работают над решением проблемы, и в ближайшее время работа сервиса будет восстановлена.

"Резерв+" обновился: теперь можно быстро податься на "Контракт 18-24" через приложение12.02.25, 11:05 • 26365 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина

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