Театр у Кракові через погрози переніс український прапор з фасаду будівлі всередину приміщення

Краківський театр імені Юліуша Словацького був змушений зняти український прапор із фасаду будівлі та перенести його всередину приміщення через зростання кількості погроз. Про це у Facebook написав директор театру Кшиштоф Глуховський, пише УНН.

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За його словами, рішення було ухвалене через посилення атак на театр, зокрема погроз, що ставили під загрозу безпеку працівників, їхнє здоров’я, життя, а також цілісність майна.

Прапор України висів на будівлі театру з лютого 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення росії. Він став символом солідарності польського народу з українцями, які "віддають кров і життя за свободу та незалежність – також і за Польщу та всю вільну Європу".

Ми лише театр, ми не можемо самостійно захиститися від брутальної сили. Тому ми мусимо підкоритися їй, попри те, що живемо у вільній країні, яка до того ж називає себе союзником України - повідомив директор.

Кшиштоф Глуховський наголосив, що театр не припинить підтримувати Україну, попри зміну розташування прапора.

Він також назвав вимоги зняти прапор атакою на театр, на свободу, на солідарність і на цінності, які мають об’єднувати польське суспільство.

Я відчуваю біль, смуток і сором, що змушений перенести цей прапор. Перенести, а не зняти. Він і надалі висітиме всередині будівлі, а наш театр ніколи не перестане бути місцем солідарності, свободи, відкритості та чуйності до слабших і нужденних - підсумував директор.

Нагадаємо

У травні у Польщі під час мітингу ультраправого депутата Європейського парламенту і кандидата в президенти країни Гжегожа Брауна на землю скинули український прапор – він висів на будівлі мерії одного з міст.