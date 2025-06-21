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Театр у Кракові через погрози переніс український прапор з фасаду будівлі всередину приміщення

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Краківський театр імені Юліуша Словацького переніс український прапор з фасаду будівлі всередину через погрози. Директор театру Кшиштоф Глуховський заявив, що театр продовжить підтримувати Україну, попри зміну розташування прапора.

Театр у Кракові через погрози переніс український прапор з фасаду будівлі всередину приміщення

Краківський театр імені Юліуша Словацького був змушений зняти український прапор із фасаду будівлі та перенести його всередину приміщення через зростання кількості погроз. Про це у Facebook написав директор театру Кшиштоф Глуховський, пише УНН.

Деталі

За його словами, рішення було ухвалене через посилення атак на театр, зокрема погроз, що ставили під загрозу безпеку працівників, їхнє здоров’я, життя, а також цілісність майна.

Прапор України висів на будівлі театру з лютого 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення росії. Він став символом солідарності польського народу з українцями, які "віддають кров і життя за свободу та незалежність – також і за Польщу та всю вільну Європу".

Ми лише театр, ми не можемо самостійно захиститися від брутальної сили. Тому ми мусимо підкоритися їй, попри те, що живемо у вільній країні, яка до того ж називає себе союзником України

- повідомив директор.

Кшиштоф Глуховський наголосив, що театр не припинить підтримувати Україну, попри зміну розташування прапора. 

Він також назвав вимоги зняти прапор атакою на театр, на свободу, на солідарність і на цінності, які мають об’єднувати польське суспільство.

Я відчуваю біль, смуток і сором, що змушений перенести цей прапор. Перенести, а не зняти. Він і надалі висітиме всередині будівлі, а наш театр ніколи не перестане бути місцем солідарності, свободи, відкритості та чуйності до слабших і нужденних

- підсумував директор.

Нагадаємо

У травні у Польщі під час мітингу ультраправого депутата Європейського парламенту і кандидата в президенти країни Гжегожа Брауна на землю скинули український прапор – він висів на будівлі мерії одного з міст.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
Краків
Україна
Польща
Tesla
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