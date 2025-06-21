Театр в Кракове из-за угроз перенес украинский флаг с фасада здания внутрь помещения
Киев • УНН
Краковский театр имени Юлиуша Словацкого перенес украинский флаг с фасада здания внутрь из-за угроз. Директор театра Кшиштоф Глуховский заявил, что театр продолжит поддерживать Украину, несмотря на изменение расположения флага.
Краковский театр имени Юлиуша Словацкого был вынужден снять украинский флаг с фасада здания и убрать его внутрь помещения из-за роста числа угроз. Об этом в Facebook написал директор театра Кшиштоф Глуховский, пишет УНН.
Детали
По его словам, решение было принято из-за усиления атак на театр, в частности угроз, ставивших под угрозу безопасность сотрудников, их здоровье, жизнь, а также целостность имущества.
Флаг Украины висел на здании театра с февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения россии. Он стал символом солидарности польского народа с украинцами, которые "отдают кровь и жизнь за свободу и независимость – также и за Польшу и всю свободную Европу".
Мы всего лишь театр, мы не можем самостоятельно защититься от брутальной силы. Поэтому мы должны подчиниться ей, несмотря на то, что живем в свободной стране, которая к тому же называет себя союзником Украины
Кшиштоф Глуховский подчеркнул, что театр не прекратит поддерживать Украину, несмотря на изменение расположения флага.
Он также назвал требования снять флаг атакой на театр, на свободу, на солидарность и на ценности, которые должны объединять польское общество.
Я чувствую боль, печаль и стыд, что вынужден перенести этот флаг. Перенести, а не снять. Он и впредь будет висеть внутри здания, а наш театр никогда не перестанет быть местом солидарности, свободы, открытости и чуткости к слабым и нуждающимся
Напомним
В мае в Польше во время митинга ультраправого депутата Европейского парламента и кандидата в президенты страны Гжегожа Брауна на землю скинули украинский флаг – он висел на здании мэрии одного из городов.