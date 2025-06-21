Театр в Кракове из-за угроз перенес украинский флаг с фасада здания внутрь помещения

Краковский театр имени Юлиуша Словацкого был вынужден снять украинский флаг с фасада здания и убрать его внутрь помещения из-за роста числа угроз. Об этом в Facebook написал директор театра Кшиштоф Глуховский, пишет УНН.

Детали

По его словам, решение было принято из-за усиления атак на театр, в частности угроз, ставивших под угрозу безопасность сотрудников, их здоровье, жизнь, а также целостность имущества.

Флаг Украины висел на здании театра с февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения россии. Он стал символом солидарности польского народа с украинцами, которые "отдают кровь и жизнь за свободу и независимость – также и за Польшу и всю свободную Европу".

Мы всего лишь театр, мы не можем самостоятельно защититься от брутальной силы. Поэтому мы должны подчиниться ей, несмотря на то, что живем в свободной стране, которая к тому же называет себя союзником Украины - сообщил директор.

Кшиштоф Глуховский подчеркнул, что театр не прекратит поддерживать Украину, несмотря на изменение расположения флага.

Он также назвал требования снять флаг атакой на театр, на свободу, на солидарность и на ценности, которые должны объединять польское общество.

Я чувствую боль, печаль и стыд, что вынужден перенести этот флаг. Перенести, а не снять. Он и впредь будет висеть внутри здания, а наш театр никогда не перестанет быть местом солидарности, свободы, открытости и чуткости к слабым и нуждающимся - подвел итог директор.

Напомним

В мае в Польше во время митинга ультраправого депутата Европейского парламента и кандидата в президенты страны Гжегожа Брауна на землю скинули украинский флаг – он висел на здании мэрии одного из городов.