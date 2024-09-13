Ситуація в енергетичній системі залишається досить складною - Міненерго
Київ • УНН
Ситуація в енергетиці України складна, але збалансована. Найгірша ситуація у прикордонних областях, через атаки рф на інфраструктуру. Вчора були стабілізаційні відключення, сьогодні не плануються.
Ситуація в українській енергетичній системі залишається досить складною, але збалансованою та контрольованою. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На сьогодні, на сьогоднішній ранок ситуація в системі збалансована, контрольована, але досить складною залишається. Обмежень у нас на сьогодні не очікується, не планується на ранок. Працюємо в збалансованому режимі по всій території України. Але, хочу зазначити, що ті пошкодження, які нам завдала росія своїми обстрілами, атаками на енергосистему України, ускладнило роботу нашої енергосистеми
За його словами, найгірша ситуація залишається у прикордонних областях: Донецькій, Херсонській, Харківській та Сумській.
Доповнення
За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура в шести регіонах України. Зокрема, в Івано-Франківській області внаслідок атаки ворожих БПЛА пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури. Сьогодні, 13 вересня, відключення світла в Україні не плануються.
12 вересня, відключень теж не передбачалось. Проте через хмарну погоду, яка понизила енергоефективність СЕС з 13:00 до опівночі у Києві та 16 областях України запровадили стабілізаційні відключення світла.