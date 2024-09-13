Ситуація в енергетичній системі залишається досить складною - Міненерго

Ситуація в українській енергетичній системі залишається досить складною, але збалансованою та контрольованою. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На сьогодні, на сьогоднішній ранок ситуація в системі збалансована, контрольована, але досить складною залишається. Обмежень у нас на сьогодні не очікується, не планується на ранок. Працюємо в збалансованому режимі по всій території України. Але, хочу зазначити, що ті пошкодження, які нам завдала росія своїми обстрілами, атаками на енергосистему України, ускладнило роботу нашої енергосистеми