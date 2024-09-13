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Ситуація в енергетичній системі залишається досить складною - Міненерго

Ситуація в енергетичній системі залишається досить складною - Міненерго

Київ • УНН

 • 39223 перегляди

Ситуація в енергетиці України складна, але збалансована. Найгірша ситуація у прикордонних областях, через атаки рф на інфраструктуру. Вчора були стабілізаційні відключення, сьогодні не плануються.

Ситуація в українській енергетичній системі залишається досить складною, але збалансованою та контрольованою. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На сьогодні, на сьогоднішній ранок ситуація в системі збалансована, контрольована, але досить складною залишається. Обмежень у нас на сьогодні не очікується, не планується на ранок. Працюємо в збалансованому режимі по всій території України. Але, хочу зазначити, що ті пошкодження, які нам завдала росія своїми обстрілами, атаками на енергосистему України, ускладнило роботу нашої енергосистеми

- розповів Шейко.

За його словами, найгірша ситуація залишається у прикордонних областях: Донецькій, Херсонській, Харківській та Сумській.

Доповнення

За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура в шести регіонах України. Зокрема, в Івано-Франківській області внаслідок атаки ворожих БПЛА пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури. Сьогодні, 13 вересня, відключення світла в Україні не плануються.

12 вересня, відключень теж не передбачалось. Проте через хмарну погоду, яка понизила енергоефективність СЕС з 13:00 до опівночі у Києві та 16 областях України запровадили стабілізаційні відключення світла.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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