Ситуация в энергетической системе остается достаточно сложной - Минэнерго

Ситуация в украинской энергетической системе остается достаточно сложной, но сбалансированной и контролируемой. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На сегодня, на сегодняшнее утро ситуация в системе сбалансирована, контролируемая, но достаточно сложной остается. Ограничений у нас на сегодня не ожидается, не планируется на утро. Работаем в сбалансированном режиме по всей территории Украины. Но, хочу отметить, что те повреждения, которые нам нанесла россия своими обстрелами, атаками на энергосистему Украины, усложнило работу нашей энергосистемы - рассказал Шейко.

По его словам, наихудшая ситуация остается в приграничных областях: Донецкой, Херсонской, Харьковской и Сумской.

Дополнение

За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в шести регионах Украины. В частности, в Ивано-Франковской области в результате атаки вражеских БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры. Сегодня, 13 сентября, отключения света в Украине не планируются.

12 сентября, отключений тоже не предполагалось. Однако из-за облачной погоды, которая снизила энергоэффективность СЭС с 13:00 до полуночи в Киеве и 16 областях Украины ввели стабилизационные отключения света.