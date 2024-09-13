Ситуация в энергетической системе остается достаточно сложной - Минэнерго
Киев • УНН
Ситуация в энергетике Украины сложная, но сбалансированная. Худшая ситуация в приграничных областях, из-за атак рф на инфраструктуру. Вчера были стабилизационные отключения, сегодня не планируются.
Ситуация в украинской энергетической системе остается достаточно сложной, но сбалансированной и контролируемой. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На сегодня, на сегодняшнее утро ситуация в системе сбалансирована, контролируемая, но достаточно сложной остается. Ограничений у нас на сегодня не ожидается, не планируется на утро. Работаем в сбалансированном режиме по всей территории Украины. Но, хочу отметить, что те повреждения, которые нам нанесла россия своими обстрелами, атаками на энергосистему Украины, усложнило работу нашей энергосистемы
По его словам, наихудшая ситуация остается в приграничных областях: Донецкой, Херсонской, Харьковской и Сумской.
Дополнение
За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в шести регионах Украины. В частности, в Ивано-Франковской области в результате атаки вражеских БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры. Сегодня, 13 сентября, отключения света в Украине не планируются.
12 сентября, отключений тоже не предполагалось. Однако из-за облачной погоды, которая снизила энергоэффективность СЭС с 13:00 до полуночи в Киеве и 16 областях Украины ввели стабилизационные отключения света.