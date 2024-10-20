Ситуація у Куп'янській громаді надскладна, за тиждень з міста вивезли понад 800 людей - МВА
Київ • УНН
У Куп'янській громаді залишається 5100 цивільних осіб. Ворог постійно атакує цивільну та критичну інфраструктуру, ускладнюючи надання допомоги населенню та евакуацію.
Ситуація на Куп’янщині надскладна, адже ворог не припиняє постійно бити по цивільній, критичній інфраструктурі знищуючи фактично все. У громаді залишається 5100 цивільних людей, але за тиждень вдалося евакуювати понад 800 людей.
Про це розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Ситуація надскладна. Ворог не припиняє постійно бити по цивільній, критичній інфраструктурі знищуючи все фактично. Ворог б’є по логістичним шляхам, б’є по проїжджим частинам дронами, щоб унеможливити будь-яку допомогу людям, які залишаються на території громади
Він зазначив, що на території Куп’янської громади залишається 5100 цивільних.
За тиждень ми вивезли понад 800 людей. Це велика цифра. Люди або самі виїхали, або здебільшого скористалися евакуацією за номером гарячої лінії. Вивезли у більш безпечні місця
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