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Ситуация в Купянской громаде сверхсложная, за неделю из города вывезли более 800 человек - МВА

Ситуация в Купянской громаде сверхсложная, за неделю из города вывезли более 800 человек - МВА

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 10:01  •  3103 просмотра

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В Купянской громаде остается 5100 гражданских лиц. Враг постоянно атакует гражданскую и критическую инфраструктуру, затрудняя оказание помощи населению и эвакуацию.

Ситуация на Купянщине сверхсложная, ведь враг не прекращает постоянно бить по гражданской, критической инфраструктуре уничтожая фактически все. В громаде остается 5100 гражданских людей, но за неделю удалось эвакуировать более 800 человек.

Об этом рассказал начальник Купянской МВА Андрей Беседин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Ситуация сверхсложная. Враг не прекращает постоянно бить по гражданской, критической инфраструктуре уничтожая все фактически. Враг бьет по логистическим путям, бьет по проезжим частям дронами, чтобы сделать невозможным любую помощь людям, которые остаются на территории громады

 - сказал Беседин. 

Он отметил, что на территории Купянской громады остается 5100 гражданских.

За неделю мы вывезли более 800 человек. Это большая цифра. Люди или сами выехали, или в основном воспользовались эвакуацией по номеру горячей линии. Вывезли в более безопасные места

- добавил Беседин.

Напомним,

В ночь на 20 октября Харьковщина снова стала мишенью для вражеских атак. К счастью, жертв или пострадавших нет. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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