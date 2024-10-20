Ситуация в Купянской громаде сверхсложная, за неделю из города вывезли более 800 человек - МВА

Ситуация на Купянщине сверхсложная, ведь враг не прекращает постоянно бить по гражданской, критической инфраструктуре уничтожая фактически все. В громаде остается 5100 гражданских людей, но за неделю удалось эвакуировать более 800 человек.

Об этом рассказал начальник Купянской МВА Андрей Беседин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Ситуация сверхсложная. Враг не прекращает постоянно бить по гражданской, критической инфраструктуре уничтожая все фактически. Враг бьет по логистическим путям, бьет по проезжим частям дронами, чтобы сделать невозможным любую помощь людям, которые остаются на территории громады

Он отметил, что на территории Купянской громады остается 5100 гражданских.

За неделю мы вывезли более 800 человек. Это большая цифра. Люди или сами выехали, или в основном воспользовались эвакуацией по номеру горячей линии. Вывезли в более безопасные места