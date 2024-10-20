Загарбники завдали ударів по Харківщині: пошкоджено будинки, без жертв
Київ • УНН
Вночі 20 жовтня ворожі війська атакували Харківську область. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки в Харкові, Дергачах та Солоницівській громаді, але жертв немає. Евакуйовано 273 особи.
У ніч на 20 жовтня Харківщина знову стала мішенню для ворожих атак. На щастя, жертв чи постраждалих немає. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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О 23:54 внаслідок удару ворожого КАБу в місті Харків було пошкоджено приватний будинок, автомобіль, а також частково втрачене скління в двох багатоповерхівках Новобаварського району. На щастя, інформації про постраждалих не надходило.
Продовжуючи агресію, о 05:20 в Дергачах стався ще один удар, внаслідок якого були пошкоджені приватний будинок та три багатоповерхівки, проте також без жертв.
О 06:33 у Солоницівській територіальній громаді ворожий КАБ влучив у землю, частково пошкодивши два будинки та паркан. Інформація про постраждалих не отримана.
У рамках заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків, за добу було евакуйовано 273 особи, серед яких одна дитина. Місцева влада продовжує працювати над забезпеченням безпеки жителів регіону.
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