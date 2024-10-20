Захватчики нанесли удары по Харьковщине: повреждены дома, без жертв
Киев • УНН
Ночью 20 октября вражеские войска атаковали Харьковскую область. Повреждены частные дома и многоэтажки в Харькове, Дергачах и Солоницевской громаде, но жертв нет. Эвакуированы 273 человека.
В ночь на 20 октября Харьковщина снова стала мишенью для вражеских атак. К счастью, жертв или пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В 23:54 в результате удара вражеского КАБа в городе Харьков был поврежден частный дом, автомобиль, а также частично утрачено остекление в двух многоэтажках Новобаварского района. К счастью, информации о пострадавших не поступало.
Продолжая агрессию, в 05:20 в Дергачах произошел еще один удар, в результате которого были повреждены частный дом и три многоэтажки, однако также без жертв.
В 06:33 в Солоницевской территориальной громаде вражеский КАБ попал в землю, частично повредив два дома и забор. Информация о пострадавших не получена.
В рамках мероприятий по эвакуации с Купянского и Боровского направлений, за сутки было эвакуировано 273 человека, среди которых один ребенок. Местные власти продолжают работать над обеспечением безопасности жителей региона.
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