Сирський спростував загрозу оточення ЗСУ та розповів про втрати росіян на Курщині
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що ситуація на кордоні з Курською областю під контролем. Ворог, посилений північнокорейською піхотою, зазнає значних втрат у живій силі та техніці.
Низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, - фактично не існує. Вони зруйновані вогневим впливом агресора, який зазнає значних втрат, незважаючи на залучення значної кількості військ, посилених північнокорейською піхотою.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського.
Працюю в операційній зоні угруповання військ "Курськ". Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю рф перебуває під контролем Сил оборони України. Загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає.
За словами Головнокомандуючого генерала Сирського, підрозділи ЗСУ здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони.
На місці прийняв рішення щодо посилення нашого угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою.
Також він зауважив, що зс рф зазнають втрат.
Незважаючи на залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Тільки в районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти.
Він пояснив, що низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує - вони зруйновані вогневим впливом агресора.
Окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ завдяки завчасно створеній системі оборони.
Сирський розкрив критерії призначення нових командирів армійських корпусів10.03.25, 14:27 • 69785 переглядiв