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Сирский опроверг угрозу окружения ВСУ и рассказал о потерях россиян на Курщине

Киев • УНН

 • 17563 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Сирский сообщил, что ситуация на границе с Курской областью под контролем. Враг, усиленный северокорейской пехотой, несет значительные потери в живой силе и технике.

Сирский опроверг угрозу окружения ВСУ и рассказал о потерях россиян на Курщине

Низкие населенные пункты на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, фактически не существуют. Они разрушены огневым воздействием агрессора, который несет значительные потери, несмотря на привлечение значительного количества войск, усиленных северокорейской пехотой. 

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главнокомандующего ВСУ.

Работаю в оперативной зоне группировки войск "Курск". Ситуация на границе Сумской области с Курской областью рф находится под контролем Сил обороны Украины. Угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. 

- сообщил Сирский.

По словам Главнокомандующего генерала Сирского, подразделения ВСУ осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны.

На месте принял решение о усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в том числе РЭБом и беспилотной составляющей.

- отметил генерал Сирский.

Также он отметил, что ВС рф несут потери.

Несмотря на привлечение к наступательным действиям значительного количества российских войск, усиленных северокорейской пехотой, враг несет значительные потери в живой силе и технике. Только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты.

Он объяснил, что низкие населенные пункты на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существуют - они разрушены огневым воздействием агрессора.

Отдельные ДРГ и малые пехотные группы противника, пытающиеся проникнуть на территорию Украины, уничтожаются огневыми средствами наших войск благодаря заранее созданной системе обороны.

- добавил он.

Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов10.03.25, 14:27 • 69771 просмотр

Игорь Тележников

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