Сирский опроверг угрозу окружения ВСУ и рассказал о потерях россиян на Курщине
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Сирский сообщил, что ситуация на границе с Курской областью под контролем. Враг, усиленный северокорейской пехотой, несет значительные потери в живой силе и технике.
Низкие населенные пункты на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, фактически не существуют. Они разрушены огневым воздействием агрессора, который несет значительные потери, несмотря на привлечение значительного количества войск, усиленных северокорейской пехотой.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главнокомандующего ВСУ.
Работаю в оперативной зоне группировки войск "Курск". Ситуация на границе Сумской области с Курской областью рф находится под контролем Сил обороны Украины. Угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет.
По словам Главнокомандующего генерала Сирского, подразделения ВСУ осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны.
На месте принял решение о усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в том числе РЭБом и беспилотной составляющей.
Также он отметил, что ВС рф несут потери.
Несмотря на привлечение к наступательным действиям значительного количества российских войск, усиленных северокорейской пехотой, враг несет значительные потери в живой силе и технике. Только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты.
Он объяснил, что низкие населенные пункты на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существуют - они разрушены огневым воздействием агрессора.
Отдельные ДРГ и малые пехотные группы противника, пытающиеся проникнуть на территорию Украины, уничтожаются огневыми средствами наших войск благодаря заранее созданной системе обороны.
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