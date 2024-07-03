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Сирський розповів про найбільші проблеми на фронті

Київ • УНН

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За словами Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, основними проблемами на фронті є укомплектування підрозділів мотивованим, добре підготовленим особовим складом та забезпечення сучасними засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони для ефективної боротьби з ворожими безпілотними літальними апаратами.

Сирський розповів про найбільші проблеми на фронті

На даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями.  Ще одним проблемним питанням є забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА противника. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після тижня роботи на Східному напрямку, передає УНН.

Деталі

Сирський підкреслив, що скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. У порівнянні з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де воїни 95 десантно-штурмової бригади  героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника.

Складною залишається обстановка на Покровському напрямку. Противник, ставлячи за мету прорив нашої оборони, в черговий раз провів заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність та продовжив наступальні діі.

Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv дронів.

Незважаючи на посилення наших підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.

На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася.

Мета моєї роботи, як і раніше, полягає у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, оперативному вирішенні проблемних питань без бюрократичних процедур, вивченні бойового досвіду наших військ та впровадження його в процес підготовки військовослужбовців та підрозділів, а також надання дієвої допомоги командирам у плануванні та веденні бойових дій.

написав Головнокомандувач ЗСУ

Водночас, на нашому боці є перевага у кількості і якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують.  Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців.

Доповнення

По приїзду Сирський приступ до реалізації пропозицій щодо удосконалення системи тактичної медицини та її інтеграції у вертикаль Медичних сил, що дасть нам певні переваги в оперативності та якості надання медичної допомоги.

Ще одним важливим напрямком змін є адаптація програми базової підготовки військовослужбовців щодо дій  в умовах повного панування дронів на полі бою.

Також спланована чергова зустріч з командирами підрозділів БПЛА щодо обміну досвідом з питань застосування та подальшого розвитку цього перспективного виду зброї.

Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США02.07.24, 23:30 • 54098 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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