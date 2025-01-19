Сирія відкрила порт Тартус для цивільних суден, але не для військових рф
Київ • УНН
Сирійська влада дозволила захід цивільних суден у військову гавань Тартуса, але заборона для російських військових кораблів зберігається. Два російські транспорти два тижні очікують у нейтральних водах дозволу на вивезення техніки.
Сирійська влада дозволила захід цивільних комерційних суден у військову гавань Тартуса, однак доступ для російських військових кораблів залишається закритим. Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", пише УНН.
Сирійці почали пропускати цивільні комерційні судна у військову гавань Тартуса, проте захід російських військових кораблів, як і раніше, залишається під забороною, повідомляє моніторингова група "Кримський вітер".
Так, цієї ночі в порт Тартуса зайшов єгипетський суховантаж Lotus.
Водночас російські військові транспорти Sparta і Sparta II вже два тижні перебувають у нейтральних водах неподалік, намотуючи кола. За даними сервісів відстеження, їхні маршрути утворили цікаві фігури, однак захід у порт Тартуса для вивезення російської військової техніки їм не дозволено.
Десять днів тому, 9 січня, російський контр-адмірал Валерій Варфоломєєв зробив чергову спробу домовитися про вивезення техніки, проте його не допустили до переговорів.
Як повідомляють, російська техніка, озброєння та обладнання, які евакуювали, розтягнулися в порту Тартуса майже на кілометр.
Нагадаємо
Російський десантний корабель "Александр отраковский" на зовнішньому рейді порту Тартус зіткнувся із серйозними технічними проблемами - другий і третій баки з пальним почали протікати.